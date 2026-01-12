Погиб член сборной Украины по греко-римской борьбе

Министерство молодежи и спорта Украины сообщио о гибели Андрея Яременко.

25-летний спортсмен погиб в бою с захватчиками в декабре 2025 года на Запорожском направении, не дожив девять дней до своего 26-летия.

До полномашстабного вторжения Яременко посвятил свою жизнь греко-римской борьбе, постоянно ставал призером чемпионатов и Кубков Украины.

Также спорстмен входил в состав сборной Украины по греко-римской борьбе.

Андрея Яременко похоронили на Аллее Славы Корбутовского городского кладбища в родном Житомире.

