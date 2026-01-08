iSport.ua
Дженоа с ассистом Малиновского расписал ничью с Миланом

"Россонери" потеряли очки дома.
Вчера, 23:52       Автор: Антон Федорцив
Руслан Малиновский (слева) / Getty Images
Руслан Малиновский (слева) / Getty Images

В дебюте подопечные Массимилиано Аллегри упустили момент. Салемакерс прорвался по флангу и навесил на Павловича. Он пробил головой в борьбе с Эстигором, но мяч прошел выше ворот.

"Грифоны" же своей возможностью воспользовались на 28-й минуте. Малиновский на углу штрафного убрал защитника и выполнил прострел на дальнюю штангу. А там Коломбо в падении отправил мяч в сетку.

Милан едва не отыгрался на исходе тайма, но Леали среагировал на удар Леана. После перерыва Бартезаги не попал в створ в затяжной атаке "россонери". Впоследствии кипер справился с выпадом Пулишича.

Вырвал ничью для Милана Леан. В добавленное арбитром время он из центра штрафной результативно сыграл головой после стандарта. Вырвать победу хозяева не сумели и сократили отставание от соседей из Интера лишь до трех пунктов.

Статистика матча Милан – Дженоа 19-го тура чемпионата Италии

Милан – Дженоа – 1:1
Голы: Леан, 90+2 – Коломбо, 28

Ожидаемые голы (xG): 2.32 - 1.32
Владение мячом: 61 % - 39 %
Удары: 32 - 7
Удары в створ: 8 - 2
Угловые: 12 - 1
Фолы: 13 - 8

