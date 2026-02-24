Экс-звезда МЮ не подошел двум клубам Серии A

Хавбек не сумел трудоустроиться в Италии.

Бывший полузащитник сборной Англии Джесси Лингард продолжает поиски новой команды. Два неназванных клуба Серии A отказались от подписания англичанина, утверждает инсайдер Николо Скира в X.

Агенты предложили услуги хавбека в последнюю неделю трансферного окна. Однако, энтузиазма к переходу Лингарда клубы не проявили. Он остается свободным агентом.

Сезон-2024 Лингард провел в корейском Сеуле. В свой актив он записал 41 матч во всех турнирах, в которых оформил 13 мячей и 7 ассистов. Ранее полузащитник выступал только на родине (Ноттингем, МЮ Вест Хэм и другие клубы).

Тем временем английский Ливерпуль собрался побить трансферный рекорд следующим летом.

