Мерсисайдцы уже договорились с Микки ван де Веном.

Ливерпуль намерен выкупить Микки ван де Вена, утверждает Topskills Sports UK.

По информации источника, мерсисайдцы уже договорились с самим защитником о будущем трансфере. 24-летний игрок предпочитает переход в Ливерпуль, а не в Реал.

В клубе же считают, что ван де Вен станет идеальной заменой Вирджилу ван Дейку, и, вероятно, даже сможет превзойти соотечественника.

Тем не менее, контракт ван де Вена со "шпорами" действует до 2029 года, что позволит лондонскому клубу диктовать условия сделки.

Ожидается, что Тоттенхэм согласится расстаться с защитником только за солидную компенсацию - около 100 млн фунтов. Это сделает Микки ван де Вена самым дорогим защитником в истории.

Ранее также сообщалось, что звезда Атлетико планирует переезд в МЛС.

