iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ливерпуль может обновить трансферный рекорд предстоящим летом

Мерсисайдцы уже договорились с Микки ван де Веном.
Сегодня, 13:28       Автор: Андрей Безуглый
Микки ван де Вен / Getty Images
Микки ван де Вен / Getty Images

Ливерпуль намерен выкупить Микки ван де Вена, утверждает Topskills Sports UK.

По информации источника, мерсисайдцы уже договорились с самим защитником о будущем трансфере. 24-летний игрок предпочитает переход в Ливерпуль, а не в Реал.

В клубе же считают, что ван де Вен станет идеальной заменой Вирджилу ван Дейку, и, вероятно, даже сможет превзойти соотечественника.

Тем не менее, контракт ван де Вена со "шпорами" действует до 2029 года, что позволит лондонскому клубу диктовать условия сделки.

Ожидается, что Тоттенхэм согласится расстаться с защитником только за солидную компенсацию - около 100 млн фунтов. Это сделает Микки ван де Вена самым дорогим защитником в истории.

Ранее также сообщалось, что звезда Атлетико планирует переезд в МЛС.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Талант Тоттенхэма интересен европейским грандом Талант Тоттенхэма интересен европейским грандом
Теофимо Лопес подтвердил смену весовой категории Теофимо Лопес подтвердил смену весовой категории
Хорнер - об увольнении: Меня сочли слишком влиятельной фигурой Хорнер - об увольнении: Меня сочли слишком влиятельной фигурой
Кубок Украины: утверждены даты и время начала четвертьфинальных матчей Кубок Украины: утверждены даты и время начала четвертьфинальных матчей

Видео

Двойной удар от украинцев: голы Ваната и Цыганкова в обзоре матча Алавес - Жирона
Двойной удар от украинцев: голы Ваната и Цыганкова в обзоре матча Алавес - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Дале-Шевдаль и Мишлон одержали победы в масс-стартах на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи Атлетико, Байера, Интера, Ньюкасла в плей-офф Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Европа15:30
Талант Тоттенхэма интересен европейским грандом
Бокс15:05
Теофимо Лопес подтвердил смену весовой категории
Формула 114:35
Хорнер - об увольнении: Меня сочли слишком влиятельной фигурой
Украина14:30
Кубок Украины: утверждены даты и время начала четвертьфинальных матчей
Европа14:15
Президент Бенфики: Престианни обвиняют в расизме, но это не так
Биатлон14:05
"Мечталось о медали, но это еще впереди": Лидер сборной Украины по биатлону подвел итоги Олимпиады
Европа13:28
Ливерпуль может обновить трансферный рекорд предстоящим летом
Бокс13:25
Пакьяо пообещал испортить безупречный рекорд Мейвезера
Формула 112:48
Марко назвал преемника Ферстаппена
Украина12:40
"Александрия должна понести наказание": Оболонь жестко отреагировала на отмену матча УПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK