Голевой фестиваль в видеообзоре Эль Класико Барселона - Реал

Главные события в первом тайме развернулись с 36-й минуты. Именно тогда Рафинья ворвался в штрафную "сливочных" и отправил мяч мимо Куртуа. Реал отыгрался усилиями Винисиуса, накрутившего нескольких защитников и обыгравшего голкипера.

Читай также: Барселона выиграла Суперкубок Испании в ярком Класико с Реалом

В добавленное арбитром время команды забили еще дважды. Левандовски выскочил один на один с вратарем и вывел Барсу вперед. Но мадридцы быстро воспользовались стандартом – Гонсало Гарсия сыграл на добивании после углового.

Во второй половине моменты транжирили обе команды. Но на этот раз забила только Барселона. Победный гол на 76-й минуте оформил Рафинья. Бразилец ударом со средней дистанции с рикошетом заставил капитулировать Куртуа.

Статистика матча Барселона – Реал финала Суперкубка Испании

Барселона – Реал – 3:2

Голы: Рафинья, 36, 73, Левандовски, 45+4 – Винисиус, 45+2, Г. Гарсия, 45+6

Ожидаемые голы (xG): 2.60 - 1.38

Владение мячом: 68 % - 32 %

Удары: 16 - 13

Удары в створ: 7 - 10

Угловые: 5 - 6

Фолы: 18 - 12

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!