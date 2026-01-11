Барселона выиграла Суперкубок Испании в ярком Класико с Реалом

Начали команды осторожно. Первый момент возник на 14-й минуте, когда Винисиус оторвался от Кубарси и проверил бдительность Жоана Гарсии ударом в ближний угол. "Блаугранас" впоследствии ответили выстрелом Рафиньи – сэйв Куртуа.

Концовка тайма обернулась безумием. Барса повела на 36-й минуте, когда Рафинья влетел в штрафную и покатил в дальний из-под Чуамени. Реал сравнял на второй добавленной – Винисиус прорвался слева, накрутил защитников и пробил кипера.

Барселона ответила еще быстрее. Педри пасом разрезал оборону "сливочных", а Левандовски реализовал выход один на один. Но Реал восстановил статус-кво усилиями Гонсало Гарсии, забившего от перекладины после углового.

На старте второй половины более активными были мадридцы. Сначала Винисиус организовал новое соло, но его удар парировал Жоан Гарсия. А потом он сыграл в стенку с Родриго и пробил выше ворот.

Далее на выстрел Родриго в руки вратарю Барса ответила ударом-прострелом Ямаля. Куртуа на всякий случай отбил мяч подальше. Впоследствии бельгиец среагировал на удар испанца с линии штрафной.

Но на 73-й минуте не спас Реал и Куртуа. Затяжная атака "блаугранас" завершилась выстрелом Рафиньи из полукруга штрафного. Мяч задел Асенсио, дезориентировал голкипера и нырнул в сетку – 3:2!

Финальные минуты прошли нервно. Де Йонг за жесткий фол против Мбаппе пошел отдыхать досрочно. Однако, больше голов зрители не увидели. Как следствие, Барселона защитила Суперкубок Испании.

Статистика матча Барселона – Реал финала Суперкубка Испании

Барселона – Реал – 3:2

Голы: Рафинья, 36, 73, Левандовски, 45+4 – Винисиус, 45+2, Г. Гарсия, 45+6

Ожидаемые голы (xG): 2.60 - 1.38

Владение мячом: 68 % - 32 %

Удары: 16 - 13

Удары в створ: 7 - 10

Угловые: 5 - 6

Фолы: 18 - 12

