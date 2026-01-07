Интер уверенно переиграл Парму
К середине первого тайма миланцы упустили две возможности. Сначала Корви перевел в перекладину выстрел Биссека с дистанции. Затем Мартинес пробил головой выше ворот.
"Крестоносцы" ответили ударом Ондрейки в крестовину. Впоследствии каркас ворот Пармы проверил и Эспозито. А на 42-й минуте Интер открыл счет – Димарко сыграл на подборе и отправил мяч в сетку с острого угла.
Во второй половине не реализовал моменты Сучич. С первым ударом хорвата в девятку справился Корви, а вот второй прошел мимо ворот. Зато в добавленное арбитром время Тюрам убежал от защитника и переиграл голкипера.
Благодаря победе Интер сохранил лидерство в Серии A. "Нерадзурри" набрали 42 очка. Команда Кристиана Киву на четыре пункта впереди Милана, но у ярых соседей еще есть матч в запасе.
Статистика матча Парма – Интер 19-го тура чемпионата Италии
Парма – Интер – 0:2
Голы: Димарко, 42, Тюрам, 90+8
Ожидаемые голы (xG): 0.33 - 2.38
Владение мячом: 37 % - 63 %
Удары: 4 - 26
Удары в створ: 0 - 8
Угловые: 1 - 3
Фолы: 4 - 20
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!