Реал объявил, кто заменит Алонсо во главе команды
Мадридский Реал объявил о назначении бывшего защитника команды Альваро Арбелоа на должность главного тренера.
Об этом сообщает официальный сайт "сливочных".
Во главе мадридской команды 42-летний испанский специалист заменит уволенного с занимаемой должности Хаби Алонсо.
Детали соглашения с новым тренером не уточняются.
Comunicado Oficial: Álvaro Arbeloa.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 12, 2026
Начиная с 2020 года, Арбелоа всю свою тренерскую карьеру провел в молодежной академии Реала, а с июня 2025 года возглавлял Кастилью.
Как игрок он выступал за Реал с 2009 по 2016 год и провел в составе мадридской команды 238 матчей. Вместе со "сливочными" защитник становился чемпионом, завоевал два Кубка Испании, Суперкубок Испании, а также выиграл две Лиги чемпионов, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.
Арбелоа с уволенным Алонсо ранее вместе выступали за Ливерпуль, собственно Реал, а также сборную Испании.
Напомним, что накануне Реал потерпел поражение 2:3 от Барселоны в финале Суперкубка Испании.
