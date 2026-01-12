Реал объявил, кто заменит Алонсо во главе команды

Мадридский Реал объявил о назначении бывшего защитника команды Альваро Арбелоа на должность главного тренера.

Об этом сообщает официальный сайт "сливочных".

Источник: Getty Images

Во главе мадридской команды 42-летний испанский специалист заменит уволенного с занимаемой должности Хаби Алонсо.

Детали соглашения с новым тренером не уточняются.

Comunicado Oficial: Álvaro Arbeloa. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 12, 2026

Начиная с 2020 года, Арбелоа всю свою тренерскую карьеру провел в молодежной академии Реала, а с июня 2025 года возглавлял Кастилью.

Как игрок он выступал за Реал с 2009 по 2016 год и провел в составе мадридской команды 238 матчей. Вместе со "сливочными" защитник становился чемпионом, завоевал два Кубка Испании, Суперкубок Испании, а также выиграл две Лиги чемпионов, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Арбелоа с уволенным Алонсо ранее вместе выступали за Ливерпуль, собственно Реал, а также сборную Испании.

Напомним, что накануне Реал потерпел поражение 2:3 от Барселоны в финале Суперкубка Испании.

