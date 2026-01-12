Хаби Алонсо уволили с поста тренера Реала

44-летний специалист не проработал во главе мадридцев и сезона.

Главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо покинул занимаемую должность.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

"Сливочные" проинформировали, что прекратили сотрудничество с 44-летним испанским специалистом по взаимному согласию сторон.

"Хаби Алонсо всегда будет иметь любовь и уважение всех мадридских болельщиков, поскольку он является легендой Реала и всегда олицетворял ценности нашего клуба. Реал всегда будет его домом. Наш клуб благодарит Хаби Алонсо и весь его тренерский штаб за работу и преданность в течение этого времени и желает им удачи на новом этапе их жизни", - говорится в заявлении клуба.

Comunicado Oficial: Xabi Alonso. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 12, 2026

Напомним, что Алонсо возглавил Реал в конце мая 2025 года, подписав контракт с клубом до 2028 года.

На данный момент мадридская команда занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 45 очков в 19 сыгранных матчах. Отставание от лидирующей Барселоны составляет четыре балла.

Последним матчем Алонсо во главе Реала стал финальный поединок Суперкубка Испании, в котором "сливочные" накануне проиграли Барселоне (2:3).

