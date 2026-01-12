iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Мбаппе запретил Реалу устраивать коридор почета для Барселоны

Француз взял слово и не допустил "королевской" команде устраивать чествования Барсе.
Сегодня, 15:01       Автор: Валентина Чорноштан
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

В воскресенье, 11 января, прошёл финал Суперкубка Испании, в котором Барселона сыграла с мадридским Реалом. Матч выиграли подопечные Ханси Флика.

Читай также: Голевой фестиваль в видеообзоре Эль Класико Барселона - Реал

Во время церемонии награждения игроки каталонского клуба устроили коридор почёта Реалу как команде, занявшей второе место в турнире.

Однако, по информации Esport3, Мбаппе повлиял на решение своих одноклубников не устраивать коридор почёта победителям титула - Барселоне.

Напомним, что форвард "королевского" клуба вышел на замену на 76-й минуте финала, француз проиграл в пяти классико из шести в футболке Реала.

К слову, клуб из Серии А, в котором играет украинский нападающий, готовит трансфер молодого форварда за 25 млн евро.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Киллиан Мбаппе

Статьи по теме

Барселона завоевала 103-й титул в своей истории и сократила отставание от Реала по количеству наград Барселона завоевала 103-й титул в своей истории и сократила отставание от Реала по количеству наград
Голевой фестиваль в видеообзоре Эль Класико Барселона - Реал Голевой фестиваль в видеообзоре Эль Класико Барселона - Реал
Барселона выиграла Суперкубок Испании в ярком Класико с Реалом Барселона выиграла Суперкубок Испании в ярком Класико с Реалом
Реал с Ленем дожал Андорру Пустового Реал с Ленем дожал Андорру Пустового

Видео

Голевой фестиваль в видеообзоре Эль Класико Барселона - Реал
Голевой фестиваль в видеообзоре Эль Класико Барселона - Реал

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, Эльвира Эберг выиграла пасьют в Оберхофе
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Оберхофе
просмотров
Футбол сегодня: Малиновский против Кальяри, Ливерпуль примет Барнсли
просмотров

Последние новости

Украина15:59
Полесье объявило о подписании нападающего Карпат
Украина15:35
Украинский баскетболист сменил имидж из-за вопроса полицейского
Украина15:06
Игроки Динамо вышли из зимнего отпуска
Европа15:01
Мбаппе запретил Реалу устраивать коридор почета для Барселоны
Европа14:34
Рома готовит трансфер молодого форварда за 25 млн евро
Бокс14:28
"Пусть будет третий бой": Отец Фьюри усомнился в победе Усика в первом поединке
Теннис14:18
Ястремская стартует на турнире WTA500 в Аделаиде. Уже определилась соперница для украинки
Биатлон13:45
Дмитренко оценила свое выступление на этапе Кубка мира в Обергофе
Украина13:29
Полесье продлило контракт с игроком сборной Украины
Бокс13:18
Хргович оценил шансы Кабайела в возможном бое с Усиком
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK