Мбаппе запретил Реалу устраивать коридор почета для Барселоны
В воскресенье, 11 января, прошёл финал Суперкубка Испании, в котором Барселона сыграла с мадридским Реалом. Матч выиграли подопечные Ханси Флика.
Читай также: Голевой фестиваль в видеообзоре Эль Класико Барселона - Реал
Во время церемонии награждения игроки каталонского клуба устроили коридор почёта Реалу как команде, занявшей второе место в турнире.
Однако, по информации Esport3, Мбаппе повлиял на решение своих одноклубников не устраивать коридор почёта победителям титула - Барселоне.
El Madrid no le dio pasillo del campeón al Barça y fue por este berrinche de Mbappe 🤢 pic.twitter.com/MpP9lpxlW3— Jeff (@JeffFcb14) January 11, 2026
Напомним, что форвард "королевского" клуба вышел на замену на 76-й минуте финала, француз проиграл в пяти классико из шести в футболке Реала.
К слову, клуб из Серии А, в котором играет украинский нападающий, готовит трансфер молодого форварда за 25 млн евро.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!