Мбаппе запретил Реалу устраивать коридор почета для Барселоны

Француз взял слово и не допустил "королевской" команде устраивать чествования Барсе.

В воскресенье, 11 января, прошёл финал Суперкубка Испании, в котором Барселона сыграла с мадридским Реалом. Матч выиграли подопечные Ханси Флика.

Читай также: Голевой фестиваль в видеообзоре Эль Класико Барселона - Реал

Во время церемонии награждения игроки каталонского клуба устроили коридор почёта Реалу как команде, занявшей второе место в турнире.

Однако, по информации Esport3, Мбаппе повлиял на решение своих одноклубников не устраивать коридор почёта победителям титула - Барселоне.

El Madrid no le dio pasillo del campeón al Barça y fue por este berrinche de Mbappe 🤢 pic.twitter.com/MpP9lpxlW3 — Jeff (@JeffFcb14) January 11, 2026

Напомним, что форвард "королевского" клуба вышел на замену на 76-й минуте финала, француз проиграл в пяти классико из шести в футболке Реала.

К слову, клуб из Серии А, в котором играет украинский нападающий, готовит трансфер молодого форварда за 25 млн евро.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!