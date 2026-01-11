iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Фиорентина не удержала победу над Миланом

"Россонери" во второй раз подряд потеряли очки.
Сегодня, 18:08       Автор: Антон Федорцив
Фиорентина / Getty Images
Фиорентина / Getty Images

В дебюте команды обменялись упущенными моментами. Удар Погранчича в атаке "фиалок" заблокировали защитники, а выход Пулишича один на один закончился в пользу Де Хеа. Впоследствии американец в похожей ситуации не забил с острого угла.

На экваторе тайма Пулишич еще раз выскочил на дуэль с вратарем, но переиграть ветерана не сумел. Впоследствии лидера Милана немного недокрутил мяч в девятку. На старте же второй половины Мандрагора заставил поработать Меньяна.

Фиорентина повела на 66-й минуте. Помог подопечным Паоло Ваноли стандарт. Гудмундссон подал угловой с левого фланга, а Комуццо опередил всех на границе вратарской и отправил мяч в сетку головой.

"Россонери" перехватили инициативу и смогли сравнять счет на последней минуте. Это Нкунку открылся под передачу Фофана и пробил под перекладину – 1:1 в итоге. Фиорентина упустила возможность догнать Дженоа, а Милан пока останется вторым.

Статистика матча Фиорентина – Милан 20-го тура чемпионата Италии

Фиорентина – Милан – 1:1
Голы: Комуццо, 66 – Нкунку, 90

Ожидаемые голы (xG): 1.48 - 1.81
Владение мячом: 52 % - 48 %
Удары: 20 - 13
Удары в створ: 7 - 3
Угловые: 8 - 5
Фолы: 10 - 14

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан фиорентина Серия А

Статьи по теме

Рома без Довбика обыграла дома Сассуоло Рома без Довбика обыграла дома Сассуоло
Дженоа с ассистом Малиновского расписал ничью с Миланом Дженоа с ассистом Малиновского расписал ничью с Миланом
Интер уверенно переиграл Парму Интер уверенно переиграл Парму
Менеджер Фьюри объяснил, почему тот не будет драться с Кабайелом Менеджер Фьюри объяснил, почему тот не будет драться с Кабайелом

Видео

НХЛ: Бостон разгромил Рейнджерс, Лос-Анджелес вырвал победу у Эдмонтона
НХЛ: Бостон разгромил Рейнджерс, Лос-Анджелес вырвал победу у Эдмонтона

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, Эльвира Эберг выиграла пасьют в Оберхофе
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Оберхофе
просмотров
Футбол сегодня: Арсенал и МЮ сыграют в Кубке Англии, Эль-Классико в Суперкубке Испании
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: molodoy⁠ - последний перед ТОП-5
просмотров

Последние новости

Бокс19:24
Менеджер Фьюри объяснил, почему тот не будет драться с Кабайелом
Европа18:49
Манчестер Сити нашел нового защитника в Португалии
Украина18:44
Полесье объявило о продлении контракта с основным голкипером
Украина18:25
Суперлига: Ровно одолел Мавп, Днепр обыграл Говерлу, Соколы победили Киев-Баскет
Европа18:08
Фиорентина не удержала победу над Миланом
Европа17:58
Арсенал с хет-триком Мартинелли разобрался в Кубке Англии с Портсмутом
Биатлон17:30
Биатлон, Кубок мира 2025/2026: Джакомель вышел в лидеры общего зачета, Жанмонно - на вершине, Мандзин и Дмитренко - лучшие среди украинцев
Европа17:26
Ювентус положил глаз на защитника МЮ
Биатлон16:55
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, Эльвира Эберг выиграла пасьют в Оберхофе
Биатлон16:32
Эльвира Эберг оформила золотой дубль в Оберхофе, одержав победу в пасьюте
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK