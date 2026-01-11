Фиорентина не удержала победу над Миланом

"Россонери" во второй раз подряд потеряли очки.

В дебюте команды обменялись упущенными моментами. Удар Погранчича в атаке "фиалок" заблокировали защитники, а выход Пулишича один на один закончился в пользу Де Хеа. Впоследствии американец в похожей ситуации не забил с острого угла.

На экваторе тайма Пулишич еще раз выскочил на дуэль с вратарем, но переиграть ветерана не сумел. Впоследствии лидера Милана немного недокрутил мяч в девятку. На старте же второй половины Мандрагора заставил поработать Меньяна.

Фиорентина повела на 66-й минуте. Помог подопечным Паоло Ваноли стандарт. Гудмундссон подал угловой с левого фланга, а Комуццо опередил всех на границе вратарской и отправил мяч в сетку головой.

"Россонери" перехватили инициативу и смогли сравнять счет на последней минуте. Это Нкунку открылся под передачу Фофана и пробил под перекладину – 1:1 в итоге. Фиорентина упустила возможность догнать Дженоа, а Милан пока останется вторым.

Статистика матча Фиорентина – Милан 20-го тура чемпионата Италии

Фиорентина – Милан – 1:1

Голы: Комуццо, 66 – Нкунку, 90

Ожидаемые голы (xG): 1.48 - 1.81

Владение мячом: 52 % - 48 %

Удары: 20 - 13

Удары в створ: 7 - 3

Угловые: 8 - 5

Фолы: 10 - 14

