Тоттенхэм неожиданно перехватил игрока у другого клуба АПЛ

Конор Галлахер присоединится к "шпорам".
Сегодня, 22:00       Автор: Андрей Безуглый
Конор Галлахер / Getty Images
Конор Галлахер / Getty Images

Тоттенхэм неожиданно подписал Конора Галлахера, сообщает Фабрицио Романо.

Напомним, что хавбек Атлетико был в шаге от аренду в Астон Виллу, клубы даже согласовали между собой все условия.

Однако в последний момент в сделку вмешался Тоттенхэм, сразу предложивший за игрока 40 млн евро.

Атлетико без раздумий принял более выгодное предложение, а как пишет инсайдер, Галлахер также сообщил клубу, что хочет присоединится к "шпорам".

Сделка должна быть закрыта в течение недели после того, как будут подписаны все необходимые документы.

Ранее также сообщалось, что Хаби Алонсо ушел в отставку.

