Лондонский Тоттенхэм совершил первое приобретение зимы. "Шпоры" подписали полузащитника сборной Англии Конора Галлахера, сообщает официальный сайт клуба.

Мадридский Атлетико получил за хавбека 34 млн фунтов. Галлахер заключил с Тоттенхэмом контракт на 5,5 лет. Он вернулся в британскую столицу, где защищал цвета родного Челси, а также Чарльтона и Кристал Пэлас.

В нынешнем сезоне Галлахер провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 1 ассист. "Матрацники" приобрели англичанина летом 2024-го за 42 млн евро. "Шпоры" перехватили хавбека у бирмингемской Астон Виллы.

Тем временем лондонский Челси мониторит выступления нападающего сборной Алжира.

