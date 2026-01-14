Челси положил глаз на четвертьфиналиста Кубка Африки

Нападающий сборной Алжира Анис Хадж Мусса попал в сферу интересов лондонского Челси. "Синие" мониторят выступления звезды роттердамского Фейенооорда, сообщает Foot Mercato.

Вингер неплохо сыграл на Кубке африканских наций (4 матча, 2 ассиста). На турнир Хадж Мусса поехал дублером экс-звезды АПЛ Рияда Мареза. Представители Челси якобы провели предварительные переговоры с агентами алжирца.

В нынешнем сезоне Хадж Мусса провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и сделал 3 ассиста. Контракт нападающего с Фейеноордом действует до лета 2030 года. Ранее он играл за нидерландский Витесс и бельгийский Патро Эйсден.

Кстати, лондонский Вест Хэм снизил ценник на хавбека Лукаса Пакету.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!