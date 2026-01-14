Аутсайдер АПЛ снизил ценник на лидера команды

Лондонский Вест Хэм пересмотрел запросы по поводу полузащитника Лукаса Пакеты. "Железяки" снизили сумму отступных за хавбека, сообщает ESPN.

Ранее аутсайдер Премьер-лиги планировал заработать 50 млн евро. Однако, такая цена стала неподъемной для бразильского Фламенго – единственного клуба, куда хочет перейти Пакета. В конце концов, Вест Хэм снизил стоимость до 35 млн.

В нынешнем сезоне Пакета провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 1 ассист. Контракт бразильца с лондонцами действует до лета 2027 года. Ранее он выступал за французский Лион и итальянский Милан.

Тем временем столичный Тоттенхэм близок к покупке хавбека сборной Англии.

