Аутсайдер АПЛ снизил ценник на лидера команды

Столичный коллектив смирился с потерей.
Сегодня, 15:44       Автор: Антон Федорцив
Лукас Пакета / Getty Images
Лукас Пакета / Getty Images

Лондонский Вест Хэм пересмотрел запросы по поводу полузащитника Лукаса Пакеты. "Железяки" снизили сумму отступных за хавбека, сообщает ESPN.

Ранее аутсайдер Премьер-лиги планировал заработать 50 млн евро. Однако, такая цена стала неподъемной для бразильского Фламенго – единственного клуба, куда хочет перейти Пакета. В конце концов, Вест Хэм снизил стоимость до 35 млн.

В нынешнем сезоне Пакета провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 1 ассист. Контракт бразильца с лондонцами действует до лета 2027 года. Ранее он выступал за французский Лион и итальянский Милан.

Тем временем столичный Тоттенхэм близок к покупке хавбека сборной Англии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фламенго Вест Хэм Лукас Пакета

