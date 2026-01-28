iSport.ua
Аутсайдеры АПЛ провернули трансфер "короля штрафных"

Опытный хавбек сменил среду.
Сегодня, 21:00       Автор: Антон Федорцив
Джеймс Уорд-Праус / Getty Images

Полузащитник Джеймс Уорд-Праус покинул лондонский Вест Хэм. Англичанин присоединился к рядам Бернли, сообщает официальный сайт клуба.

"Кларету" арендовали хавбека. Соглашение по Уорд-Праусу рассчитано до конца сезона. В составе Бернли мастер стандартов постарается побить рекорд Дэвида Бекхэма по голам со штрафных.

В нынешнем сезоне Уорд-Праус сыграл всего 6 поединков во всех турнирах без результативных действий. За годы выступлений в Премьер-лиге он 17 раз забил со штрафных. В активе экс-капитана сборной Англии Бекхэма 18 таких голов.

К слову, лондонский Челси расторг контракт с нападающим Рахимом Стерлингом.

