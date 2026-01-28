iSport.ua
Футбол

Вест Хэм согласился продать лидера команды

Аутсайдер АПЛ смирился с утратой.
Сегодня, 18:52       Автор: Антон Федорцив
Лукас Пакета / Getty Images
Полузащитник Лукас Пакета покинет лондонский Вест Хэм. "Железяки" позволили хавбеку вести переговоры с бразильским Фламенго, сообщает Sky Sports.

Столичный клуб отпустит бразильца за 36,5 млн фунтов. Пакета должен пройти медосмотр и согласовать условия личного контракта со "стервятниками". Полузащитник стремится вернуться на родину по семейным обстоятельствам.

В нынешнем сезоне Пакета сыграл 19 поединков во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 1 помощник. С Фламенго он подпишет договор до конца 2030 года. Воспитанник "стервятников" также выступал за итальянский Милан и французский Лион.

Тем временем лондонский Фулхэм договорился о покупке нападающего из Манчестер Сити.

