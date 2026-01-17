iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ливерпуль - Бернли 1:1: обзор матча и результат игры 17.01.2026

Мерсисайдцы потеряли очки против Бернли и продлили ничейную серию.
Сегодня, 19:05       Автор: Игорь Мищук
Ливерпуль и Бернли сыграли вничью / Getty Images
Ливерпуль и Бернли сыграли вничью / Getty Images

В субботу, 17 января, Ливерпуль встречался на своем поле с Бернли в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги.

Подопечные Арне Слота не смогли обыграть аутсайдера национального первенства, разойдясь с соперником миром 1:1, и продлили свою ничейную серию в чемпионате уже до четырех матчей.

Читай также: МЮ уверенно одолел Манчестер Сити

Ливерпуль имел реальный шанс повести в противостоянии по истечении получаса игры, однако Доминик Собослаи не реализовал пенальти, угодив в перекладину. Все же на перерыв мерсисайдцы ушли с минимальным преимуществом благодаря результативному удару Флориана Вирца.

Тем не менее во второй половине встречи Бернли восстановил паритет на 65-й минуте усилиями Маркуса Эдвардса. Несмотря на ощутимое преимущество, "красным" до конца матча так и не удалось вырвать победу.

Набрав 36 очков, Ливерпуль занимает на данный момент четвертое место в турнирной таблице АПЛ. Бернли идет в зоне вылета на 19-й позиции, имея в своем активе 14 баллов.

Статистика матча Ливерпуль - Бернли 22-го тура чемпионата Англии

Ливерпуль - Бернли 1:1

Голы: Вирц, 42 - Эдвардс, 65

На 32-й минуте Собослаи не реализовал пенальти 

Ожидаемые голы (xG): 2.96 - 0.40
Владение мячом: 73% - 27%
Удары: 32 - 7
Удары в створ: 11 - 1
Угловые: 9 - 1
Фолы: 8 - 10

Ливерпуль: Алиссон - Фримпонг, Конате, ван Дейк, Керкез (Робертсон, 78) - Гравенберх (Макаллистер, 78), Джонс (Кьеза, 87) - Собослаи, Вирц, Гакпо (Нгумоха, 78) - Экитике.

Бернли: Дубравка - Туанзебе, Эстев (Эскадаль, 74), Хамфрис - Уокер, Угочукву (Лоран, 85), Флорентину, Лукас Пирес - Эдвардс, Энтони - Броя (Фостер, 74).

Предупреждения: Керкез - Хамфрис.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль бернли АПЛ чемпионат Англии Английская Премьер-лига

Статьи по теме

Арсенал неожиданно потерял очки в матче с Ноттингемом Арсенал неожиданно потерял очки в матче с Ноттингемом
Брентфорд Ярмолюка уступил Челси Брентфорд Ярмолюка уступил Челси
Бавария расправилась в гостях с Лейпцигом Бавария расправилась в гостях с Лейпцигом
Украина потерпела второе разгромное поражение на чемпионате Европы по гандболу Украина потерпела второе разгромное поражение на чемпионате Европы по гандболу

Видео

ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Томлина возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Томлина возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: мужской спринт в Рупольдинге выиграл Самуэльссон
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: манчестерское дерби, Ярмолюк против Челси, Реал сразится с Леванте
просмотров
Свитолина в 23-й раз в карьере выходит в финал, победив Йович в Окленде
просмотров

Последние новости

Европа22:12
Бавария расправилась в гостях с Лейпцигом
Европа21:45
Арсенал неожиданно потерял очки в матче с Ноттингемом
Игровые21:10
Украина потерпела второе разгромное поражение на чемпионате Европы по гандболу
Другие страны20:45
Кубок африканских наций-2025: Нигерия в серии пенальти одолела Египет, став бронзовым призером
Европа20:33
Украинский нападающий отличился голом в дебютном матче за английский клуб
Украина20:10
Календарь Динамо: "бело-синие" объявили соперников на сборах
Биатлон19:58
Без Пидручного: Украина определилась с составом мужской сборной на этап в Новом Месте
Украина19:55
УХЛ: Крыжинка Кэпиталз обыграла Шторм
Легкая атлетика19:38
Магучих триумфовала на Мемориале Демьянюка
Украина19:22
Суперлига: Киев-Баскет победил Днепр, Кривбасс одолел Старый Луцк
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK