Ливерпуль - Бернли 1:1: обзор матча и результат игры 17.01.2026

В субботу, 17 января, Ливерпуль встречался на своем поле с Бернли в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги.

Подопечные Арне Слота не смогли обыграть аутсайдера национального первенства, разойдясь с соперником миром 1:1, и продлили свою ничейную серию в чемпионате уже до четырех матчей.

Ливерпуль имел реальный шанс повести в противостоянии по истечении получаса игры, однако Доминик Собослаи не реализовал пенальти, угодив в перекладину. Все же на перерыв мерсисайдцы ушли с минимальным преимуществом благодаря результативному удару Флориана Вирца.

Тем не менее во второй половине встречи Бернли восстановил паритет на 65-й минуте усилиями Маркуса Эдвардса. Несмотря на ощутимое преимущество, "красным" до конца матча так и не удалось вырвать победу.

Набрав 36 очков, Ливерпуль занимает на данный момент четвертое место в турнирной таблице АПЛ. Бернли идет в зоне вылета на 19-й позиции, имея в своем активе 14 баллов.

Статистика матча Ливерпуль - Бернли 22-го тура чемпионата Англии

Ливерпуль - Бернли 1:1

Голы: Вирц, 42 - Эдвардс, 65

На 32-й минуте Собослаи не реализовал пенальти

Ожидаемые голы (xG): 2.96 - 0.40

Владение мячом: 73% - 27%

Удары: 32 - 7

Удары в створ: 11 - 1

Угловые: 9 - 1

Фолы: 8 - 10

Ливерпуль: Алиссон - Фримпонг, Конате, ван Дейк, Керкез (Робертсон, 78) - Гравенберх (Макаллистер, 78), Джонс (Кьеза, 87) - Собослаи, Вирц, Гакпо (Нгумоха, 78) - Экитике.

Бернли: Дубравка - Туанзебе, Эстев (Эскадаль, 74), Хамфрис - Уокер, Угочукву (Лоран, 85), Флорентину, Лукас Пирес - Эдвардс, Энтони - Броя (Фостер, 74).

Предупреждения: Керкез - Хамфрис.

