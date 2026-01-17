МЮ уверенно одолел Манчестер Сити
"Красные дьяволы" активнее начали матч. В дебюте Магуайр головой попал в перекладину после углового, а затем только своевременный выход из створа Доннаруммы ликвидировал опасность. В ответ Силва не попал в ворота после навеса Семеньо.
Дальше МЮ упустил еще несколько возможностей. С выстрелом Доргу справился кипер, а Мбемо в перспективной позиции вовремя перехватил Хусанов. Диалло и Фернандеш даже отправили мяч в сетку, но не вовремя оказались в офсайде.
"Горожане" проснулись перед перерывом. Сначала Ламменс среагировал на удар Доку, а вскоре Семеньо не попал в нижний угол. На старте же второго тайма героем Манчестер Сити стал Доннарумма, справившись с выпадом Каземиро.
Впоследствии итальянец еще парировал удар Мбемо метров с 10-ти. Однако на 65-й минуте не спас и он. "Красные дьяволы" разогнали молниеносную атаку, Фернандеш бросил в свободное пространство на Мбемо, а тот пробил в дальний угол.
МЮ продолжило атаковать. Вот Диалло прорвался по правому флангу, но немного не рассчитал диагональный выстрел. Но впоследствии хозяева удвоили преимущество – Доргу выскочил из-за спины защитника и замкнул прострел Куньи.
Последние четверть часа превратились в формальность. С победой в активе МЮ по крайней мере временно поднялся в четверку Премьер-лиги (35 очков). Манчестер Сити пока остается вторым (43 пункта).
Статистика матча Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 22-го тура чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 2:0
Голы: Мбемо, 65, Доргу, 76
Ожидаемые голы (xG): 2.03 - 0.45
Владение мячом: 32 % - 68 %
Удары: 12 - 7
Удары в створ: 7 - 1
Угловые: 1 - 6
Фолы: 13 - 8
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!