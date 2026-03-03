Арсенал и Ливерпуль борются за защитника Айнтрахта

Арсенал и Ливерпуль нацелились на защитника Айнтрахта Натаниэля Брауна.

Как пишет TEAMtalk, после того как защитник "канониров" Риккардо Калафиори сообщил команде, что собирается переезжать в чемпионат Италии.

Спортивный директор лондонской команды быстро нашел ему замену - 22-летнего немецкого защитника Натаниэля Брауна.

Однако на Брауна, игрока сборной Германии, также нацелился Ливерпуль. Контракт Брауна с Айнтрахтом рассчитан до лета 2030 года.

К слову, тренерам в АПЛ могут позволить запрашивать ВАР.

