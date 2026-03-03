iSport.ua
Тоттенхэм подготовил "страховочный механизм" на случай вылета из АПЛ

Игроки рискуют потерять половину зарплаты при вылете.
Сегодня, 11:25       Автор: Валентина Чорноштан
Игроки Тоттенхэма / Getty Images
Тоттенхэм занимает в таблице 16-е место, находясь в 4 очках от зоны вылета. Бывший председатель команды оформил страховой механизм, который клуб активирует в случае попадания в низшую лигу.

Как пишет The Athletic, если шпоры всё-таки не смогут сохранить место в Премьер-лиге, большинству игроков Тоттенхэма снизят зарплату примерно на 50%.

Отмечается, что этот пункт о снижении зарплаты распространяется на большинство игроков и именно это было предложено Дэниэлем Леви ещё в сентябре 2025 года.

Механизм был создан, чтобы предоставить клубу определённую защиту от катастрофического сценария понижения в классе.

К слову, Арне Слот раскритиковал зависимость клубов АПЛ от стандартов.

