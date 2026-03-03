Хэмилтон: У этой машины есть часть моей ДНК

Пилот Феррари Льюис Хэмилтон снова заявил о своей подготовке к новому сезону.

Напомним, ранее британец заявил, что усиленно готовился к сезону-2026.

Сейчас же Льюис заяил, что пилотировать Феррари - это честь, а над новым болидом он работал на протяжении 14 месяцев. Пилот решительно настроен на победу.

Только два человека в мире пилотируют Феррари в Ф-1, и я один из них. Я отправляюсь на эту безумную миссию, представляя интересы миллионов людей по всему миру. Что работает для одних пилотов, не работает для меня – и наоборот. Феррари уникальна: в Италии и за рубежом люди любят ее так же, как Папу Римского. При борьбе с напарником моя задача не в том, чтобы разделить фанатов: мы оба хотим победить, и очевидно, что именно я хочу стать тем, кто выиграет – но команда на первом месте. Шарль – феноменальный пилот с точки зрения пилотажного стиля и этики. Он выступает за команду уже восемь лет. Но я подхожу к этому чемпионату немного по-другому. Я работал над болидом 2026 года на протяжении 14 месяцев. По сравнению с прошлой машиной у этой есть часть моей ДНК – и это меня радует

Ранее также сообщалось, что одна из команд может пропустить Гран-при Австралии.

