Челси попрощался с четырехкратным чемпионом АПЛ

"Синие" отпустили звездного англичанина.
Сегодня, 19:48       Автор: Антон Федорцив
Рахим Стерлинг / Getty Images
Рахим Стерлинг / Getty Images

Нападающий Рахим Стерлинг покинул лондонский Челси. Стороны договорились о досрочном разрыве контракта, сообщает официальный сайт клуба.

Опытный вингер получил статус свободного агента. Теперь Стерлинг сможет бесплатно присоединиться к другой команде. Интерес к нападающему приписывали столичным Фулхэму и Вест Хэму.

В нынешнем сезоне Стерлинг не провел на поле ни минуты. Прошлую кампанию он отыграл за лондонский Арсенал на правах аренды. Статистика англичанина в рядах "канониров" – 28 матчей, 1 гол, 5 ассистов.

К слову, ранее Вест Хэм смирился с потерей лидера команды.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Рахим Стерлинг

