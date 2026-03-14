iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ньюкасл за счет быстрого гола одолел Челси

Лондонцы упустили все свои шансы.
Сегодня, 21:45       Автор: Андрей Безуглый
Челси - Ньюкасл / Getty Images
В субботу, 14 марта, Чесли принимал дома Ньюкасл.

Челси первым создал момент, но Ньюкасл сразу же ответил голом Энтони Гордона.

После пропущенного гола хозяева полностью захватили иницативу на поле, но Ньюкасл оборонялся дисциплинированно. Хотя и у Поупа хватало работы.

Во втором тайме лондонцы вовсе бросили все силы вперед, что позволяло "сорокам" огрызаться контратаками, потому игра стала живее.

Но в итоге Ньюкасл сумел удержать счет, отобрав шансы Челси попасть в топ-4 по итогам тура.

Челси - Ньюкасл 0:1
Гол: Гордон, 18

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси ньюкасл

Видео

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK