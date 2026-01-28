iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Интер договорился о возвращении хорватского ветерана

Иван Перишич готов снова выступать в составе "нерадзурри".
Сегодня, 21:24       Автор: Игорь Мищук
Иван Перишич / Getty Images
Иван Перишич / Getty Images

Интер достиг договоренности с вингером ПСВ Иваном Перишичем о его возвращении в миланский клуб.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, "нерадзурри" планируют подписать 36-летнего хорвата на правах шестимесячной аренды.

Читай также: Интер нацелился на сына Робиньо

В четверг состоятся прямые переговоры между Интером и ПСВ по поводу трансфера игрока.

Напомним, что Перишич выступал за миланскую команду в 2015-2022 годах.

В нынешнем сезоне хорват провел в составе ПСВ 27 матчей во всех турнирах, отличившись пятью голами и десятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Интер готов вернуть в Серию A вратаря сборной Италии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы ПСВ Иван Перишич Интер Милан

Статьи по теме

Защитник Динамо сменит клуб в Турции Защитник Динамо сменит клуб в Турции
Онана может покинуть МЮ. На игрока претендует топ-клуб Серии А Онана может покинуть МЮ. На игрока претендует топ-клуб Серии А
Аякс начал искать запасные варианты на фоне затягивания трансфера Зинченко Аякс начал искать запасные варианты на фоне затягивания трансфера Зинченко
Украинский нападающий досрочно вернется в Байер из аренды Украинский нападающий досрочно вернется в Байер из аренды

Видео

Свитолина разгромила третью ракетку мира Гауфф на пути в полуфинал Australian Open - обзор матча
Свитолина разгромила третью ракетку мира Гауфф на пути в полуфинал Australian Open - обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: 8-й тур ЛЧ, Судаков и Трубин сыграют с Реалом Мадрид, Наполи встретится с Челси, а Боруссия Дортмунд - с Интером
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Европа22:49
Защитник Динамо сменит клуб в Турции
Легкая атлетика22:35
Левченко выиграла первые старты в новом сезоне
Футзал22:10
Сборная Украины уверенно обыграла Чехию на Евро-2026
Украина21:58
Усик ответил, планирует ли еще сыграть за Полесье
Европа21:24
Интер договорился о возвращении хорватского ветерана
Европа21:00
Аутсайдеры АПЛ провернули трансфер "короля штрафных"
Бокс20:22
"Активно работаем": Менеджер Дюбуа назвал его следующего соперника и сроки проведения боя
Европа20:21
Астон Вилла вернула полузащитника сборной Бразилии
Бокс19:58
"Сердце всегда принадлежало боксу": Фьюри отреагировал на анонс своего боя
Европа19:48
Челси попрощался с четырехкратным чемпионом АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK