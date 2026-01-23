iSport.ua
Интер готов вернуть в Серию A вратаря сборной Италии

"Нерадзурри" ищут нового стража ворот.
Сегодня, 19:27       Автор: Антон Федорцив
Голкипер лондонского Тоттенхэма Гульельмо Викарио заинтересовал миланский Интер. Итальянский гранд стремится заменить Янна Зоммера, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Вратарь "шпор" остается приоритетом "нерадзурри". Викарио мог оказаться в Интере еще до перехода в Тоттенхэм в 2023 году. Однако, тогда лондонцы быстро удовлетворили аппетиты Эмполи и самого кипера.

В нынешнем сезоне Викарио сыграл 31 поединок во всех турнирах, в которых пропустил 40 мячей. "На ноль" итальянец провел 12 матчей. За плечами вратаря также 5 матчей в составе сборной Италии.

Кстати, итальянский Наполи согласовал трансфер нападающего аутсайдера Серии A.

