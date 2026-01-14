iSport.ua
Хавбек Атлетико прошел медосмотр перед возвращением в АПЛ

Вместо Бирмингема уедет в Лондон.
Сегодня, 13:11       Автор: Антон Федорцив
Конор Галлахер / Getty Images
Конор Галлахер / Getty Images

Полузащитник сборной Англии Конор Галлахер прошел обследование перед трансфером. Он присоединится к лондонскому Тоттенхэму, утверждает инсайдер Бен Джейкобс в X.

Англичанин договорился о контракте со "шпорами" на 5,5 лет. Ранее интерес к Галлахеру приписывали бирмингемской Астон Вилле. Тоттенхэм отдаст за хавбека ориентировочно 40 млн евро.

В нынешнем сезоне Галлахер сыграл 27 поединков во всех турнирах, в которых оформил 3 гола и 1 ассист. Уроженец графства Суррей воспитывался в структуре столичного Челси. Также выступал за лондонские Чарльтон и Кристал Пэлас, Суонси и ВБА.

К слову, накануне Манчестер Юнайтед назначил тренера до конца сезона.

атлетико тоттенхэм Конор галлахер

