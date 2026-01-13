МЮ назначил тренера до конца сезона

Руководство английского Манчестер Юнайтед избрало главного тренера команды до завершения кампании. "Красных дьяволов" возглавил Майкл Каррик, сообщает официальный сайт клуба.

Молодой специалист вернется на Олд Траффорд. В 2006-2018 гг. Каррик защищал цвета МЮ, а затем был ассистентом Уле Гуннара Сульшера и Жозе Моуринью. В конце 2021 года он провел 3 поединка во главе манкунианцев.

Самостоятельный тренерский опыт Каррика ограничивается работой из Миддлсбро. Во главе "летников" англичанин проиграл плей-офф за выход в Премьер-лигу в сезоне 2022/23 и дважды финишировал в верхней половине турнирной таблицы в Чемпионшипе.

К слову, экс-форвард МЮ Уэйн Руни упрекнул бывший клуб в потери идентичности.

