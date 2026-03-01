iSport.ua
Оболонь выстояла под натиском Руха

"Пивовары" заработали свои три очка.
Сегодня, 17:28       Автор: Андрей Безуглый
Оболонь - Рух / upl.ua
Оболонь - Рух / upl.ua

В воскресенье, 1 марта, Оболонь встречалась с Рухом в рамках 18-го тура УПЛ.

Гости начали немного активней, но в итоге матч все равно увяз в плотной борьбе. Лишь спустя полчаса Устименко сумел разобраться с неудобной передачей и открыть счет. В следующей же атаке форвард уже попал в сетку с внешней стороны.

Второй тайм рисковал стать копией первого, однако в конце встречи Рух пошел в ва-банк. Львовская команда стала создавать момент за моментом и только удача спасала "пивоваров".

В итоге Марченко провел идеальные 15 минут, парировав все удары по воротам, а остальные заблокировала защита, принеся Оболони три очка.

Оболонь - Рух 1:0
Гол: Устименко, 32

Оболонь: Марченко – Шевченко, Семенов, Приймак, Полегенько – Черненко (Волохатый, 79), Мороз, Прокопенко (Третьяков, 66), Слободян (Кулаковский, 85), Мединский (Нестеренко, 66) – Устименко (Лях, 67)

Рух: Герета – Китела, Слюсар (Киричок, 23), Товарницкий, Роман – Пидгурский, Бойко, Залипка (Квас, 58), Таллес (Рейляну, 83), Притула – Игорь Невес (Тутти, 59, Алмазбеков, 83)

 

