Астон Вилла заинтересована в хавбеке Атлетико. Что скажет Мадрид?

Астон Вилла хочет подписать Коннора Галлахера, сообщает Бен Джейкобс.

Английский клуб рассматривает аренду хавбека мадридского Атлетико Конора Галлахера с обязательством выкупа.

Однако испанская команда против любых продаж Конора, будь то полноценный трансфер или аренда до конца текущего сезона.

🚨 Breaking: Aston Villa keen on Conor Gallagher, as broken by @alex_crook.



Unai Emery a long-term admirer with Villa exploring a loan with obligation to buy.



Understand Atleti still want permanence to any exit and are not currently prepared to sanction a loan with buy option. pic.twitter.com/kCJi468bGa — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 9, 2026

Добавим, что Галлахер является воспитанником Челси, а летом 2024 года перешел в Атлетико. За это время в Мадриде он провел 77 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал такое же количество результативных передач.

К слову, Манчестер Юнайтед нашел еще одно потенциальное усиление полузащиты.

