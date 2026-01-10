iSport.ua
Астон Вилла заинтересована в хавбеке Атлетико. Что скажет Мадрид?

"Вилланы" интересуються Конором Галлахером.
Сегодня, 10:40       Автор: Валентина Чорноштан
Коннор Галлахер / Getty Images
Коннор Галлахер / Getty Images

Астон Вилла хочет подписать Коннора Галлахера, сообщает Бен Джейкобс.

Английский клуб рассматривает аренду хавбека мадридского Атлетико Конора Галлахера с обязательством выкупа.

Однако испанская команда против любых продаж Конора, будь то полноценный трансфер или аренда до конца текущего сезона.

Добавим, что Галлахер является воспитанником Челси, а летом 2024 года перешел в Атлетико. За это время в Мадриде он провел 77 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал такое же количество результативных передач.

К слову, Манчестер Юнайтед нашел еще одно потенциальное усиление полузащиты.

