Манчестер Юнайтед нашел еще одно потенциальное усиление полузащиты

Полузащитник Сассуоло Тарик Мухаремович попал в сферу интересов двух клубов, сообщает La Gazzetta dello Sport.

22-летний босниец привлек внимание Манчестер Юнайтед и Интера.

Манкунианцы намерены усилить полузащиту, которая дополнительно ослабнет с уходом Каземиро.

А Интер же просто хочет заполучить талантливого хавбека, который хорошо адаптирон к Серии А. За Сассуоло Мухаремович провел уже 14 поединков, отличившись четырьмя результативными действиями.

Босниец перешел прошлым летом из Ювентуса, который получит 50% от следующей продажи игрока, что может сильно повлиять на стоимость потенциального трансфера. Трансфермаркт оценивает хавбека в 14 млн евро.

