Манчестер Юнайтед нашел еще одно потенциальное усиление полузащиты

Тарик Мухаремович интересен не только манкунианцам.
Сегодня, 19:06       Автор: Андрей Безуглый
Тарик Мухаремович / Getty Images
Тарик Мухаремович / Getty Images

Полузащитник Сассуоло Тарик Мухаремович попал в сферу интересов двух клубов, сообщает La Gazzetta dello Sport.

22-летний босниец привлек внимание Манчестер Юнайтед и Интера.

Манкунианцы намерены усилить полузащиту, которая дополнительно ослабнет с уходом Каземиро. 

А Интер же просто хочет заполучить талантливого хавбека, который хорошо адаптирон к Серии А.  За Сассуоло Мухаремович провел уже 14 поединков, отличившись четырьмя результативными действиями.

Босниец перешел прошлым летом из Ювентуса, который получит 50% от следующей продажи игрока, что может сильно повлиять на стоимость потенциального трансфера. Трансфермаркт оценивает хавбека в 14 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Сити завершил трансфер Антуана Семеньо.

