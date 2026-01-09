Манчестер Юнайтед нашел еще одно потенциальное усиление полузащиты
Полузащитник Сассуоло Тарик Мухаремович попал в сферу интересов двух клубов, сообщает La Gazzetta dello Sport.
22-летний босниец привлек внимание Манчестер Юнайтед и Интера.
Манкунианцы намерены усилить полузащиту, которая дополнительно ослабнет с уходом Каземиро.
А Интер же просто хочет заполучить талантливого хавбека, который хорошо адаптирон к Серии А. За Сассуоло Мухаремович провел уже 14 поединков, отличившись четырьмя результативными действиями.
Босниец перешел прошлым летом из Ювентуса, который получит 50% от следующей продажи игрока, что может сильно повлиять на стоимость потенциального трансфера. Трансфермаркт оценивает хавбека в 14 млн евро.
Ранее также сообщалось, что Манчестер Сити завершил трансфер Антуана Семеньо.
