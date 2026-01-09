Семеньо - игрок Манчестер Сити

Манчестер Сити официально объявил о трансфере Антуана Семеньо.

Ганский вингер обошелся "горожанам" в 72 млн евро, также Борнмут получит 10% от будущей перепродажи игрока.

Сам Семеньо подписал контракт до лета 2031 года и взял 42-й номер в команде.

Они установили высочайшие стандарты, и это клуб с игроками мирового класса, инфраструктурой мирового класса и одним из величайших тренеров в истории — Пепом.

У меня есть огромный потенциал для роста, поэтому для меня идеально подходит возможность играть в этом клубе на данном этапе моей карьеры. Для меня большая честь быть здесь.