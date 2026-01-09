iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Семеньо - игрок Манчестер Сити

"Горожане" официально представили новичка.
Сегодня, 12:35       Автор: Андрей Безуглый
Антуан Семеньо / mancity.com
Антуан Семеньо / mancity.com

Манчестер Сити официально объявил о трансфере Антуана Семеньо.

Ганский вингер обошелся "горожанам" в 72 млн евро, также Борнмут получит 10% от будущей перепродажи игрока.

Сам Семеньо подписал контракт до лета 2031 года и взял 42-й номер в команде.

Я наблюдал за Сити под руководством Пепа Гвардиолы на протяжении последнего десятилетия, и они были доминирующей командой в Премьер-лиге, а также добились потрясающих результатов в Лиге чемпионов, Кубке Англии и Кубке лиги.

Они установили высочайшие стандарты, и это клуб с игроками мирового класса, инфраструктурой мирового класса и одним из величайших тренеров в истории — Пепом.

У меня есть огромный потенциал для роста, поэтому для меня идеально подходит возможность играть в этом клубе на данном этапе моей карьеры. Для меня большая честь быть здесь.

Ранее также вингер Арсенала попал в неприятный скандал.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Антуан Семеньо

Статьи по теме

Манчестер Сити потерял очередного футболиста Манчестер Сити потерял очередного футболиста
Манчестер Сити завершил трансфер лидера Борнмута Манчестер Сити завершил трансфер лидера Борнмута
Манчестер Сити потерял очередного защитника Манчестер Сити потерял очередного защитника
Манчестер Сити в самом конце матча упустил победу над Челси Манчестер Сити в самом конце матча упустил победу над Челси

Видео

ТОП-10 моментов НБА: целая россыпь баззеров
ТОП-10 моментов НБА: целая россыпь баззеров

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: мужской и женский спринты откроют завтра этап Кубка мира в Оберхофе
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта в Обергофе
просмотров
Футбол сегодня: матчи Кубка Англии и 1/4 финала Кубка африканских наций
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: molodoy⁠ - последний перед ТОП-5
просмотров

Последние новости

Европа15:05
Главный неудачник АПЛ может потерять своего форварда
Европа14:48
Омар Мармуш решает судьбу своего будущего в Манчестер Сити
Теннис14:35
Australian Open дал вайлд-кард 40-летнему ветерану
Украина14:24
Тренер Зари повторил достижение Лобановского в УПЛ
НХЛ14:05
Неприятный эпизод для Вегаса. Картер Харт получил травму
Европа13:55
Барселона наконец зарегистрировала летнего новичка
Бокс13:34
"Побеждал всех с пузом": Фьюри - о том, как готовится к возвращению на ринг
Формула 113:18
Легендарный болид Шумахера уйдет с молотка
Европа12:48
Ювентус рассматривает вариант возвращения Кьезы
Теннис12:44
Костюк разбила росиянку и пробилась в полуфинал турнира в Брисбене
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK