Семеньо - игрок Манчестер Сити
"Горожане" официально представили новичка.
Манчестер Сити официально объявил о трансфере Антуана Семеньо.
Ганский вингер обошелся "горожанам" в 72 млн евро, также Борнмут получит 10% от будущей перепродажи игрока.
Сам Семеньо подписал контракт до лета 2031 года и взял 42-й номер в команде.
Я наблюдал за Сити под руководством Пепа Гвардиолы на протяжении последнего десятилетия, и они были доминирующей командой в Премьер-лиге, а также добились потрясающих результатов в Лиге чемпионов, Кубке Англии и Кубке лиги.
Они установили высочайшие стандарты, и это клуб с игроками мирового класса, инфраструктурой мирового класса и одним из величайших тренеров в истории — Пепом.
У меня есть огромный потенциал для роста, поэтому для меня идеально подходит возможность играть в этом клубе на данном этапе моей карьеры. Для меня большая честь быть здесь.
Ранее также вингер Арсенала попал в неприятный скандал.
