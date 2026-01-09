iSport.ua
Футбол

Вингер Арсенала оказался в центре скандала после из-за Брэдли

Стычка у боковой линии за инцидент с защитником Ливерпуля.
Сегодня, 10:43       Автор: Валентина Чорноштан
Игроки Ливерпуля и Габриэл Мартинелли / Getty Images
Накануне прошёл матч Арсенал – Ливерпуль, игра закончилась ничьей, однако без скандальных событий не обошлось.

Между игроками Арсенала и Ливерпуля возникла стычка в конце матча АПЛ. Всё началось с того, что Габриэл Мартинелли пытался вытолкнуть защитника мерсисайдцев Конора Брэдли за пределы поля, когда тот лежал у боковой линии из-за того что подвернув ногу. Помимо этого, вингер "канониров" несильно бросил мяч в сторону Конора. Из-за этих действий игроки Ливерпуля устроили конфликт с бразильским игроком.

После бурной критики со стороны легенд АПЛ, в частности Гарри Невилла и фанатов, Габриэл Мартинелли извинился перед защитником, написав пост в своём аккаунте в Instagram:

Конор и я обменялись сообщениями. Я извинился перед ним. В пылу борьбы я не понял, что он получил серьёзную травму. Хочу сказать, что я глубоко сожалею о своей реакции. Желаю Конору скорейшего восстановления.

Ранее сообщалось, что Фабрицио Романо рассказал, есть ли контакты между Манчестер Юнайтед и Хави.

