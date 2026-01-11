Защитник Ливерпуля пропустит остаток сезона

Защитник Ливерпуя Конор Брэдли вряд ли сыграет в этом сезоне, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что англичанин получил повреждение в матче против Арсенала.

К счастью, Брэдли удалось избежать разрыва крестов, однако связки и кость игрока серьезно повреждены. В ближайшее время он перенесет операцию.

Сроки восстановления пока сложно предсказать, однако почти точно Брэдли пропустит остаток сезона. Также под вопросом его участие на ЧМ-2026.

В текущем сезоне Конор Брэдли провел 21 поединок, записав на свой счет два ассиста.

