Защитник Ливерпуля пропустит остаток сезона

Конор Брэдли вскоре перенесет операцию.
Сегодня, 14:44       Автор: Андрей Безуглый
Конор Брэдли / Getty Images
Конор Брэдли / Getty Images

Защитник Ливерпуя Конор Брэдли вряд ли сыграет в этом сезоне, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что англичанин получил повреждение в матче против Арсенала.

К счастью, Брэдли удалось избежать разрыва крестов, однако связки и кость игрока серьезно повреждены. В ближайшее время он перенесет операцию.

Сроки восстановления пока сложно предсказать, однако почти точно Брэдли пропустит остаток сезона. Также под вопросом его участие на ЧМ-2026.

В текущем сезоне Конор Брэдли провел 21 поединок, записав на свой счет два ассиста.

Ранее также сообщалось, что Марио Балотелли нашел себе новый клуб.

 

