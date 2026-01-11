iSport.ua
Балотелли нашел себе новый клуб за пределами Европы

Итальянец подписал контракт с клубом второй лиги ОАЭ.
Сегодня, 11:15       Автор: Андрей Безуглый
Марио Балотелли / Getty Images
Марио Балотелли / Getty Images

Итальянский нападающий Марио Балотелли нашел себе новый клуб.

Аль-Иттифак, выступающий во втором дивизионе ОАЭ, решил подписать 35-летнего нападающего.

Напомним, что Балотелли находился в статусе свободного агента после ухода из Дженоа летом 2025 года.

Итальянец подписал контракт с Аль-Иттифаком до 2028 года, финансовые условия соглашения остались неизвестными.

Отметим, что Аль-Иттифак после 11-ти туров занимает последнее 15-е место во втором по силе дивизионе ОАЭ.

Ранее также сообщалось, что Астон Вилла хочет вернуть своего экс-форварда.

