Балотелли получил предложение с Ближнего Востока

Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли может оказаться в чемпионате ОАЭ. Дубайский Палм Сити проявил интерес к ветерану, утверждает инсайдер Руди Галетти в X.

Местный шейх стремится построить амбициозный проект. Балотелли должен стать центральной фигурой в планах Палм Сити. Новый сезон "племя" начало в 3-м по силе дивизионе, а главный актив команды – экс-звезда АПЛ Паписс Сиссе.

Балотелли остался без клуба в межсезонье. Последние полгода он отыграл за итальянский Дженоа (6 матчей). Форвард также выступал в чемпионатах Турции, Швейцарии, Франции и Англии, а на родине играл за Интер, Милан, Брешию и Монцу.

