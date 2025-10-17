iSport.ua
Русский Українська
Балотелли получил предложение с Ближнего Востока

Скандальный форвард остается без клуба.
Сегодня, 00:28       Автор: Антон Федорцив
Марио Балотелли / Getty Images
Марио Балотелли / Getty Images

Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли может оказаться в чемпионате ОАЭ. Дубайский Палм Сити проявил интерес к ветерану, утверждает инсайдер Руди Галетти в X.

Местный шейх стремится построить амбициозный проект. Балотелли должен стать центральной фигурой в планах Палм Сити. Новый сезон "племя" начало в 3-м по силе дивизионе, а главный актив команды – экс-звезда АПЛ Паписс Сиссе.

Балотелли остался без клуба в межсезонье. Последние полгода он отыграл за итальянский Дженоа (6 матчей). Форвард также выступал в чемпионатах Турции, Швейцарии, Франции и Англии, а на родине играл за Интер, Милан, Брешию и Монцу.

Тем временем ФИФА раскрыла количество проданных билетов на ЧМ-2026.

