ФИФА раскрыла количество проданных билетов на ЧМ-2026

ФИФА отрапортовала об ажиотаже вокруг пропусков на чемпионат мира 2026 года. Продажи билетов на турнир пересекли рубеж в 1 млн, сообщает официальный X организации.

Мундиаль в США, Канаде и Мексике готовятся посетить болельщики из 212-ти стран и территорий. После граждан государств-хозяек активнее всего билеты покупают в Европе. В десятку попали Англия, Германия, Испания и Франция.

ЧМ-2026 запланирован на июнь-июль следующего года. На Мундиаль впервые поедет 48 национальных команд. Они будут разделены на 12 групп по четыре сборных в каждой. В плей-офф появится стадия 1/16 финала.

