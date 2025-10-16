iSport.ua
ФИФА раскрыла количество проданных билетов на ЧМ-2026

Грядущий Мундиаль заинтересовал болельщиков.
Сегодня, 20:58       Автор: Антон Федорцив
ЧМ-2026 / Getty Images
ЧМ-2026 / Getty Images

ФИФА отрапортовала об ажиотаже вокруг пропусков на чемпионат мира 2026 года. Продажи билетов на турнир пересекли рубеж в 1 млн, сообщает официальный X организации.

Мундиаль в США, Канаде и Мексике готовятся посетить болельщики из 212-ти стран и территорий. После граждан государств-хозяек активнее всего билеты покупают в Европе. В десятку попали Англия, Германия, Испания и Франция.

ЧМ-2026 запланирован на июнь-июль следующего года. На Мундиаль впервые поедет 48 национальных команд. Они будут разделены на 12 групп по четыре сборных в каждой. В плей-офф появится стадия 1/16 финала.

Кстати, главный тренер Сергей Ребров подытожил октябрьские матчи сборной Украины в квалификации к чемпионату мира.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фифа

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

