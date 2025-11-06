Энрике, Флик, Мареска, Слот - в списке тренеров-номинантов на награду The Best-2025 от ФИФА
Международная федерация футбола представила список номинантов на награду The Best лучшему тренеру 2025 года.
Перечень претендентов ФИФА опубликовала на своем официальном сайте.
Читай также: Дембеле, Ямаль и другие попали в список номинантов The Best от ФИФА
В список вошли семь кандидатов, среди которых победитель Лиги чемпионов Луис Энрике, чемпион Испании Ханс-Дитер Флик, победитель Клубного чемпионата мира Энцо Мареска и чемпион Англии Арне Слот.
Номинанты на награду The Best-2025 от ФИФА:
- Хавьер Агирре (сборная Мексики)
- Микель Артета (Арсенал)
- Луис Энрике (ПСЖ)
- Ханс-Дитер Флик (Барселона)
- Энцо Мареска (Челси)
- Роберто Мартинес (сборная Португалии)
- Арне Слот (Ливерпуль)
Who deserves to be #TheBest FIFA Men's Coach 2025? 👔— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 6, 2025
В 2024 году награды лучшему тренеру по версии ФИФА удостоился Карло Анчелотти, который тогда возглавлял мадридский Реал.
Ранее сообщалось, что вингер ПСЖ Дезире Дуэ стал обладателем награды Golden Boy-2025.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!