Энрике, Флик, Мареска, Слот - в списке тренеров-номинантов на награду The Best-2025 от ФИФА

За приз поборются семь специалистов.
Вчера, 20:44       Автор: Игорь Мищук
Луис Энрике и Ханс-Дитер Флик / Getty Images
Луис Энрике и Ханс-Дитер Флик / Getty Images

Международная федерация футбола представила список номинантов на награду The Best лучшему тренеру 2025 года.

Перечень претендентов ФИФА опубликовала на своем официальном сайте.

В список вошли семь кандидатов, среди которых победитель Лиги чемпионов Луис Энрике, чемпион Испании Ханс-Дитер Флик, победитель Клубного чемпионата мира Энцо Мареска и чемпион Англии Арне Слот.

Номинанты на награду The Best-2025 от ФИФА:

  • Хавьер Агирре (сборная Мексики)
  • Микель Артета (Арсенал)
  • Луис Энрике (ПСЖ)
  • Ханс-Дитер Флик (Барселона)
  • Энцо Мареска (Челси)
  • Роберто Мартинес (сборная Португалии)
  • Арне Слот (Ливерпуль)

В 2024 году награды лучшему тренеру по версии ФИФА удостоился Карло Анчелотти, который тогда возглавлял мадридский Реал.

Ранее сообщалось, что вингер ПСЖ Дезире Дуэ стал обладателем награды Golden Boy-2025.

