Клуб АПЛ ставит антирекорд по поражениям после добавленного времени

Ливерпуль снова теряет очки на последних минутах.

Накануне Ливерпуль проиграл Вулверхэмптону со счётом 2:1: подопечные Арне Слота уступили на 4-й добавленной ко второму тайму минуте.

Как сообщает Opta Sports, для красных это пятый матч в сезоне АПЛ, в котором они пропустили гол после 90-й минуты.

Статистический портал добавляет, что такого не случалось ни с одной другой командой в истории чемпионата Англии.

На данный момент Ливерпуль занимает пятое место в АПЛ.

Ранее появилась информация, что мерсисайдцы хотят купить игрока из Бундеслиги.

