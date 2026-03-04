iSport.ua
Клуб АПЛ ставит антирекорд по поражениям после добавленного времени

Ливерпуль снова теряет очки на последних минутах.
Сегодня, 15:50
Алиссон Беккер / Getty Images

Накануне Ливерпуль проиграл Вулверхэмптону со счётом 2:1: подопечные Арне Слота уступили на 4-й добавленной ко второму тайму минуте.

Как сообщает Opta Sports, для красных это пятый матч в сезоне АПЛ, в котором они пропустили гол после 90-й минуты.

Статистический портал добавляет, что такого не случалось ни с одной другой командой в истории чемпионата Англии.

На данный момент Ливерпуль занимает пятое место в АПЛ.

Ранее появилась информация, что мерсисайдцы хотят купить игрока из Бундеслиги.

