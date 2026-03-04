Девин Букер повторил подвиг Карри и Лилларда

В матче Финикс - Сакраменто защитник Санз Дэвин Букер реализовал 4 из 9 трехочковых бросков.

Тем самым он преодолел отметку 1500 дальних попаданий за карьеру.

Теперь он стал игроком в истории НБА с более чем 17 000 набранными очками и более чем 1500 трехочковыми за менее чем 720 проведенных матчей в лиге.

List of players in NBA history to reach 17,000 career points and 1,500 three-pointers in 720 games or fewer:



Devin Booker

Stephen Curry

Damian Lillard



That’s it. — Shane Young (@YoungNBA) March 4, 2026

Ранее такую результативность удавалось показать только Стефену Карри и Дэмиану Лилларду.

