Девин Букер повторил подвиг Карри и Лилларда

Вошел в элиту НБА.
Сегодня, 16:19       Автор: Валентина Чорноштан
Дэвин Букер / Getty Images
Дэвин Букер / Getty Images

В матче Финикс - Сакраменто защитник Санз Дэвин Букер реализовал 4 из 9 трехочковых бросков.

Тем самым он преодолел отметку 1500 дальних попаданий за карьеру.

Теперь он стал игроком в истории НБА с более чем 17 000 набранными очками и более чем 1500 трехочковыми за менее чем 720 проведенных матчей в лиге.

Ранее такую результативность удавалось показать только Стефену Карри и Дэмиану Лилларду.

