НБА: Лейкерс без Леня уступили Орландо, Финикс обыграл Милуоки
В ночь на вторник, 25 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны восемь матчей.
Результаты матчей НБА за 24 марта
Орландо – Лейкерс 118:106 (26:30, 32:30, 34:18, 26:28)
Орландо: Ф. Вагнер (32 + 9 передач), Банкеро (30 + 7 подборов), Картер (12 + 8 подборов), Колдуэлл-Поуп (9), Джозеф (5) – старт; Блэк (17 + 6 передач), Хьюстан (8), Айзек (2), да Силва (2), Г. Харрис (1), Битадзе (0).
Лейкерс: Дончич (32 + 7 подборов + 7 передач), Джеймс (24 + 7 передач), Ривз (18), Финни-Смит (14 + 7 подборов), Хэйс (4) – старт; Хатимура (5), Винсент (4), Кнехт (3), Вандербилт (1), Гудвин (1), Джемисон (0).
Индиана – Миннесота 119:103 (25:23, 29:25, 41:25, 24:30)
Индиана: Халибертон (24 + 11 передач), Несмит (17 + 7 подборов), Сиакам (14), Тернер (7 + 9 подборов + 4 блок-шота), Нембхард (6) – старт; Топпин (20), Матурин (11), Макконнелл (10), Брайант (6), Шеппард (2), Уокер (2), Ферфи (0), Джексон (0).
Миннесота: Эдвардс (17), Гобер (16 + 16 подборов), Рэндл (9), Конли (7), Макдэниэлс (6) – старт; Рид (20), Дивинченцо (9 + 9 подборов), Кларк (6), Александер-Уокер (6), Майнотт (5), Гарза (2), Хайлэнд (0), Диллингэм (0), Шэннон (0).
Вашингтон – Торонто 104:112 (32:28, 18:24, 26:26, 28:34)
Вашингтон: Пул (23 + 5 потерь), Сарр (16), Кэррингтон (15 + 11 подборов + 6 передач), Миддлтон (9), Джордж (0) – старт; Джонсон (17), Вукчевич (11), Смарт (6), Тор (5), Джонс (2), Шэмпени (0), Мартин (0).
Торонто: Куикли (21 + 7 передач), Пелтль (21 + 11 подборов), Барнс (13 + 10 подборов + 8 передач), Бэттл (11), Агбаджи (9) – старт; Шэд (14), Мобо (8 + 11 подборов), Лоусон (8), Каслтон (5), О. Робинсон (2 + 7 подборов).
Бруклин – Даллас 101:120 (17:32, 31:30, 29:34, 24:24)
Бруклин: Клэкстон (19 + 7 подборов), К. Джонсон (17 + 8 передач + 6 потерь), Джонсон (8), Мартин (6), З. Уильямс (6) – старт; Уотфорд (12), Шарп (10 + 7 подборов), Льюис (9), Уилсон (8), Клауни (6).
Даллас: Динуидди (16 + 12 передач), Вашингтон (16), Джонс (13 + 9 подборов), Дэвис (12), Томпсон (8) – старт; Маршалл (22), Уильямс (15), Кристи (10), Харди (4), Пауэлл (4).
Новый Орлеан – Филадельфия 112:99 (29:23, 29:26, 32:26, 22:24)
Новый Орлеан: Мисси (16 + 9 подборов), Олиник (14 + 11 подборов + 7 передач), Брукс (10), Хоукинс (9), Альварадо (9 + 6 передач) – старт; Маткович (19 + 8 подборов), Ривс (17), Робинсон-Эрл (7), Пэйтон (6 + 14 передач), Киньонес (5), Кэйн (0).
Филадельфия: Батлер (19), Эдвардс (19), Окики (12 + 9 подборов), Ябуселе (12 + 7 подборов), Каунсил (8) – старт; Даутин (12), Худ-Шифино (9), Бона (6 + 7 подборов), Багли (2).
Денвер – Чикаго 119:129 (35:27, 30:38, 30:30, 24:34)
Денвер: Дж. Мюррэй (28 + 7 передач), Уотсон (24 + 4 блок-шота), К. Браун (18), Портер (16), Джордан (10 + 17 подборов + 7 передач) – старт; Уэстбрук (14 + 10 передач + 5 потерь), Ннаджи (7), Пикетт (2), Чанчар (0).
Чикаго: Уайт (37), Гидди (26 + 8 подборов + 9 передач), Вучевич (13 + 7 подборов), Бузелис (10), Хертер (9 + 6 передач) – старт; Смит (14 + 9 подборов), Терри (14), Уильямс (6), Филлипс (0), Коллинз (0).
Сакраменто – Бостон 95:113 (29:30, 22:26, 27:32, 17:25)
Сакраменто: Дерозан (20 + 10 передач), Сабонис (16 + 17 подборов), Лавин (14), Эллис (14), Мюррэй (13) – старт; Фульц (8), Джонс (4), Валанчюнас (4), Ларэвиа (2), Кроуфорд (0), Джонс (0), Тэйлор (0), Лайлс (0).
Бостон: Тейтум (25 + 7 подборов + 8 передач), Порзингис (16 + 8 подборов), Уайт (12 + 8 передач), Браун (9), Холидэй (5) – старт; Притчард (22), Корнет (13 + 8 подборов), Шайерман (9 + 7 подборов), Кета (2), Дэвисон (0), Уолш (0), Питерсон (0).
Финикс – Милуоки 108:106 (25:30, 29:28, 27:20, 27:28)
Финикс: Дюрант (38 + 8 подборов + 5 потерь), Букер (19 + 7 подборов + 12 передач + 5 потерь), Данн (12 + 9 подборов), Ричардс (10 + 10 подборов), Гиллеспи (6) – старт; Джонс (8), Коди Мартин (5), Игодаро (4), Аллен (3), О'Нил (3).
Милуоки: Я. Адетокумбо (31 + 10 подборов), Б. Лопес (23 + 10 подборов), Кузма (15), Роллинз (8), Принс (3) – старт; Трент (19), Портер (5), Грин (2).
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