Тренер Финикса понятия не имеет, когда Букер и Бил смогут играть

Кевину Дюранту приходится в одиночку тащить на себе команду.

Лидер Финикса Девин Букер пропустил три игры регулярного сезона подряд из-за травмы стопы.

Новая звезда Санз Брэдли Бил и вовсе до сих пор не дебютировал за команду в официальном матче из-за проблем со спиной.

Как сообщает ESPN, главный тренер Финикса Фрэнк Вогель понятия не имеет, когда обе звезды смогут вернуться на площадку.

По словам наставника, у клуба из Аризоны нет никакого графика примерного возвращения кого-либо из этой пары игроков.

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На данный момент Финикс занимает восьмое место Западной конференции, имея баланс побед 2-2.

Ранее стало известно, когда новичок Клипперс Джеймс Харден сможет дебютировать за коллектив из Лос-Анджелеса.

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