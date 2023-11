Стало известно, когда Харден сможет дебютировать за Клипперс

Еще до поединка против Лейкерс стало известно, что Джеймс Харден не сможет помочь Клипперс.

Однако в то же самое время за "парусников" в этой игре дебютировал Пи Джей Такер, ставший частью обмена "Бороды" из Филадельфии в Лос-Анджелес.

Это может быть связано с тем, что Харден, в отличие от экс-игрока БК Донецк, не проводил предсезонную подготовку на должном уровне.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, было принято решение дать 34-летнему защитнику несколько дней на то, чтобы подготовить себя к дебюту, который должен состоятся в выездном матче против Нью-Йорка в ночь на вторник, 7 ноября.

On @RunItBackFDTV: New Clippers star James Harden will practice over the coming days and possibly debut on Monday against the Knicks at Madison Square Garden. pic.twitter.com/3LXDzGoz9h