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Баскетбол

Стало известно, когда Харден сможет дебютировать за Клипперс

Звездный защитник был не готов дебютировать в дерби Лос-Анджелеса против Лейкерс.
Сегодня, 12:52
Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук / Getty Images
Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук / Getty Images

Еще до поединка против Лейкерс стало известно, что Джеймс Харден не сможет помочь Клипперс.

Однако в то же самое время за "парусников" в этой игре дебютировал Пи Джей Такер, ставший частью обмена "Бороды" из Филадельфии в Лос-Анджелес.

Это может быть связано с тем, что Харден, в отличие от экс-игрока БК Донецк, не проводил предсезонную подготовку на должном уровне.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, было принято решение дать 34-летнему защитнику несколько дней на то, чтобы подготовить себя к дебюту, который должен состоятся в выездном матче против Нью-Йорка в ночь на вторник, 7 ноября.

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Стоит отметить, что в сделке по обмену Джеймса Хардена также участвовал центровой Филип Петрушев, однако Клипперс на следующий же день отправили его в Сакраменто к Алексею Леню.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Клипперс Джеймс Харден

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