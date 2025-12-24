iSport.ua
Испанский клуб примет меры предосторожности для безопасности игрока Барселоны

Эспаньол хочет избежать инцидентов при возвращении Жоана Гарсии.
Вчера, 23:59
Жоан Гарсия / Getty Images
Жоан Гарсия / Getty Images

Эспаньол готов сделать что угодно, чтобы матч против Барселоны прошел без инцидентов.

Как сообщает Marca, клуб намерен установить сетку на одном из секторов стадиона во время матча с каталонцами.

Ранее, напомним, Жоан Гарсия, будучи воспитанником Эспаньола перешел в Барселону за 25 млн евро.

Клуб не хочет, чтобы возвращение кипера на родной стадион привело к инцидентам. Именно для этого нужна сетка, чтобы предотвратить возможное бросание предметов в Гарсию.

Ранее также сообщалось, что Атлетико готов продать своего форварда.

