Испанский клуб примет меры предосторожности для безопасности игрока Барселоны

Эспаньол готов сделать что угодно, чтобы матч против Барселоны прошел без инцидентов.

Как сообщает Marca, клуб намерен установить сетку на одном из секторов стадиона во время матча с каталонцами.

Ранее, напомним, Жоан Гарсия, будучи воспитанником Эспаньола перешел в Барселону за 25 млн евро.

Клуб не хочет, чтобы возвращение кипера на родной стадион привело к инцидентам. Именно для этого нужна сетка, чтобы предотвратить возможное бросание предметов в Гарсию.

