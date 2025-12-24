Атлетико готов расстаться со своим форвардом

Александер Серлот больше нне входит в планы клуба.

Нападающий Атлетико Александер Серлот может покинуть клуб, сообщает Marca.

30-летний нападающий более не входит в планы клубы, но его контракт действителен до 2028 года.

Издание считает, что вероятней всего, норвежец останется в команде, так как Атлетико запросит за него минимум 35 млн евро.

Мало кто захочет платить такую сумму за 30-летнего нападающего, который отличился лишь четырьмя мячами в текущем сезоне.

Ранее также сообщалось, что Артем Довбик близок к возвращению.

