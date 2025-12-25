iSport.ua
Ливерпуль нашел замену Исаку в Ла Лиге

"Красные" хотят иметь своего бомбардира-норвежца.
Сегодня, 18:30       Автор: Антон Федорцив
Александер Серлот / Getty Images
Английский Ливерпуль стремится усилить атакующую линию. В сферу интересов мерсисайдцев попал нападающий мадридского Атлетико Александер Серлот, сообщает Marca.

Скандинав готов к смене прописки. Атлетико повесил на Серлота ценник в 35-40 млн евро. Ливерпуль не определился с бюджетом трансферов, но травма Александера Исака может подтолкнуть к решительным шагам.

В нынешнем сезоне Серлот сыграл 22 матча во всех турнирах, в которых оформил 5 голов. В свою очередь сборной Норвегии он вместе с Эрлингом Холандом обеспечил путевку на ЧМ-2026. Ранее форвард играл за лондонский Кристал Пэлас.

Кстати, английский Манчестер Сити готов продать таланта в случае покупки нападающего Антуана Семеньо.

