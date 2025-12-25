Манчестер Сити продаст своего таланта, если подпишет Семеньо

Манчестер Сити будет вынужден продать своего таланта, пишет Фабрицио Романо.

"Горожане" считаются одним из главных претендентов на Антуана Семеньо в январе. Однако это значит, что кому-то придется покинуть команду.

По информации Романо, клуб готовится попрощаться с Оскаром Боббом, тем более что 22-летний хавбек уже привлек внимание ряда клубов.

25-миллионный норвежец, например, интересен Боруссии, которая может предложить выгодные условия.

В текущем сезоне Оскар Бобб провел 17 матчей, отличившись одним голом и одной передачей.

