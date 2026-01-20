Нападающий Манчестер Сити заинтересовал середняка АПЛ

Вингер английского Манчестер Сити Оскар Бобб получил новый карьерный вариант. Лондонский Фулхэм готов выкупить скандинава, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

"Коттеджеры" готовы выкупить нападающего. Фулхэм предложил за Бобба 40 млн евро. Конкуренцию лондонцам может составить дортмундская Боруссия.

В нынешнем сезоне Бобб провел 15 поединков во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист. Контракт вингера с "горожанами" действует до лета 2029 года. В структуру английского гранда он попал в 16.

Тем временем столичный Арсенал отпустил своего воспитанника во французский Марсель.

