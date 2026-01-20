iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Нападающий Манчестер Сити заинтересовал середняка АПЛ

Столичный клуб положил глаз на норвежца.
Сегодня, 18:49       Автор: Антон Федорцив
Оскар Бобб / Getty Images
Оскар Бобб / Getty Images

Вингер английского Манчестер Сити Оскар Бобб получил новый карьерный вариант. Лондонский Фулхэм готов выкупить скандинава, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

"Коттеджеры" готовы выкупить нападающего. Фулхэм предложил за Бобба 40 млн евро. Конкуренцию лондонцам может составить дортмундская Боруссия.

В нынешнем сезоне Бобб провел 15 поединков во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист. Контракт вингера с "горожанами" действует до лета 2029 года. В структуру английского гранда он попал в 16.

Тем временем столичный Арсенал отпустил своего воспитанника во французский Марсель.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фулхэм Манчестер Сити Оскар Бобб

Статьи по теме

Клаудио Эчеверри может продолжить сезон в чемпионате Испании Клаудио Эчеверри может продолжить сезон в чемпионате Испании
Будущее Гвардиолы в Манчестер Сити под вопросом Будущее Гвардиолы в Манчестер Сити под вопросом
МЮ уверенно одолел Манчестер Сити МЮ уверенно одолел Манчестер Сити
Ноттингем Форест может потерять Андерсона. Интерес к игроку проявляет английский гранд Ноттингем Форест может потерять Андерсона. Интерес к игроку проявляет английский гранд

Видео

ТОП-10 моментов НБА: постер от Эджкомба и два момента Аллена
ТОП-10 моментов НБА: постер от Эджкомба и два момента Аллена

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Жанмонно и Дале-Шевдаль победами в гонках преследования закрыли этап в Рупольдинге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: Лига чемпионов возвращается - матчи Манчестер Сити, Реала, ПСЖ, Интер - Арсенал
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Испания сохранила лидерство
просмотров

Последние новости

Европа19:46
Легенда Челси может вернутся в АПЛ
Лига Чемпионов19:24
Брюгге уверенно переиграл Кайрат
Европа19:10
Аякс изменил условия сделки по Зинченко
Европа18:49
Нападающий Манчестер Сити заинтересовал середняка АПЛ
Европа18:30
39-летний Джеко нашел себе новый клуб
Украина18:25
Календарь Динамо: "бело-синие" разошлись миром с Короной в спарринге
Лига Чемпионов18:00
Лига чемпионов: превью 7-го тура – Интер примет лучшую команду, ПСЖ едет в Лиссабон
Украина17:54
Динамо свело вничью спарринг с Короной Кельце
Биатлон17:40
Украина назвала состав женской сборной по биатлону на Олимпиаду-2026
Украина17:20
Календарь Шахтера: известен один соперник "горняков" на сборах
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK