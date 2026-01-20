Арсенал отправил своего таланта в аренду во Францию

Итан Нванери будет играть за Марсель.

Вингер Арсенала Итан Нванери покинет команду в ближайшие дни, сообщает Дэвид Орнштейн.

"Канониры" договорились с Марселем об аренде игрока до конца сезона.

Французский клуб должен бдет заплатить Арсеналу 4 млн евро, однако эту сумму можно будет снизить сыгранными Нванери матчами. Также Марсель возьмет на себя всю зарпат игрока.

Ожидается, что англичанин попадет в заявку на матч с Интером, а уже завтра отправится во Францию.

В текущем сезоне 18-летний футболист провел 12 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом.

Ранее также Манчестер Юнайтед решил не отдавать в аренду своего таланта.

