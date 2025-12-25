iSport.ua
Флик определился с судьбой Рэшфорда

Англичанин завоевал доверие специалиста.
Сегодня, 13:45       Автор: Андрей Безуглый
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Барселона будет пытаться подписать Маркуса Рэшфорда, утверждает Маттео Моретто.

По информации журналиста, главный тренер каталонцев Ханси Флик попросил клуб выкупить англичанина.

28-летний сумел завоевать доверие специалиста, который готов продолжить с ним сотрудничество. Более того, Флик обозначил сохранение Рэшфорда приоритетным.

В текущем сезоне форвард отличился семью голами и одиннадцатью ассистами в 24 матчах сезона.

Ранее также сообщалось, что лидер Реала может покинуть клуб.

